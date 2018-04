Indicele Robor la 3 luni a crescut brusc la 2,22%, un maxim pentru ultimul an. Grafic

Stiri pe aceeasi tema

- Procentul de achitari al dosarelor trimise in judecata de Direcția Naționala Anticorupție este uriaș, in comparație cu cel inregistrat in cauzele de corupție din Franța, țara care a inspirat sistemul de drept de la noi. Jurnalista Sorina Matei a dezvaluit, vineri seara, la B1Tv, un document oficial…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 258 mil. euro in primul trimestru din 2018, un nivel semnificativ mai scazut comparativ cu cel inregistrat in T1 2017, potrivit unei analize a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor…

- Societatea de Investiții Financiare Tradeville a publicat o analiza asupra performanțelor financiare ale bancilor listate pe BVB, pornind de la premisa ca sectorul financiar-bancar este unul din motoarele economiei, care dicteaza in buna masura evoluția unui numar semnificativ de sectoare adiacente.…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Romanesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, potrivit publicației ZF.ro. Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Banca Naționala a Romaniei a retransmis un avertisment catre piața in privința riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in monede virtuale, in contextul evoluției recente a piețelor. Mesajele BNR: Banca Naționala a Romaniei semnaleaza o creștere a interesului populatiei fața de monedele virtuale,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…