- Democrații și-au asigurat miercuri controlul asupra Senatului american, dupa victoria lui Jon Ossoff în Georgia în fața republicanului David Perdue, transmit televiziunile americane, citate de AFP.Aceasta noua victorie, dupa cea a democratului Raphael Warnock pentru celalalt post…

- Preluarea controlului Senatului american de catre Partidul Democrat al presedintelui ales Joe Biden, in urma alegerilor din statul Georgia, va fi decisiva pentru capacitatea acestuia de a-si implementa reformele dorite si de a numi in diferitele posturi cheie ale administratiei politicieni cu conceptii…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a salutat miercuri victoria probabila a democraților la alegerile senatoriale din Georgia, care ar trebui sa-i ofere controlul asupra Congresului, angajându-se sa acționeze într-un spirit de „unitate”, potrivit AFP."Este…

- Cursa electorala extrem de stransa in statul american Georgia, unde se decide in aceste ore cine va controla Senatul Statelor Unite. Miza sunt doua fotolii de senator, disputate de republicani și democrați. La instalarea sa la Casa Alba, la 20 ianuarie, Joe Biden va putea, astfel, sa conteze pe un Congres…

- Doua fotolii senatoriale, care vor decide ce partid va deține majoritatea in Senatul american, sunt in joc la alegerile legislative desfașurate marți in SUA, scrie BBC. Dublul scrutin are loc cu o zi inainte de un alt moment important: ratificarea, in Congresul SUA, a rezultatului alegerilor prezidențiale…

- Peste un sfert dintre alegatorii inregistrati au votat fie anticipat fie prin posta, arata datele statului, semn ca prezenta la vot pentru alegerea a doi sentatori va fi mare. Aproximativ 4 milioane de georgieni au votat anticipat in luna noiembrie, cand democratul Biden l-a invins pe republicanul Donald…

- Electorii americani au confirmat formal alegerea lui Joe Biden ca presedinte al SUA. Membrii Colegiului Electoral din Michigan, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin și Arizona - state ciștigate de Biden, dar pentru care Trump a anuntat ca va lupta in instanța - au votat pentru Biden, transmite Protv.ro.…

- In cursul primul sau miting de campanie dupa prezidentialele americane, Donald Trump a afirmat sambata seara in Georgia ca va castiga scrutinul, in care, totusi, Joe Biden a iesit invingator in urma cu aproape o luna, si, in acelasi timp, a denuntat alegerile “fraudate”, noteaza AFP, informeaza AGERPRES…