Stiri pe aceeasi tema

- Anticipațiile inflaționiste au continuat sa creasca, rata anticipata a inflației atingand un nou maxim istoric al sondajului. In ceea ce privește evoluția ratelor de dobanda, participanții la sondaj anticipeaza majorarea ratei de dobanda de politica monetara de catre Banca Naționala la cel puțin 6%…

- Indicele ROBOR la trei luni incheie saptamana la 6,01% Foto: Agerpres. Realizator: Mihaela Mihai - Reporter: Iulian Olescu Realizator: Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai…

- “Pe fondul aversiunii la risc declansata de invazia Rusiei in Ucraina, precum si a inflatiei ridicate, componenta de anticipatii a indicatorului de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania si-a continuat scaderea si in luna aprilie. De asemenea, anticipatiile inflationiste au continuat sa…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat azi considerabil prognoza inflației pentru acest an, precum și pentru anul viitor. Una dintre cauze este razboiul din Ucraina, spune Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 12,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui…

- Creșterea prețurilor și inflația vor fi alimentate, dar vor și provoca o depreciere a leului in fața valutelor, in special euro. Analiștii financiari membri ai Asociației CFA Romania anticipeaza, in unanimitate, ca fenomenul nu poate fi stopat, singurele diferențe de opinie fiind legate de cat de mult…

- “Pe fondul aversiunii la risc declansata de invazia Rusiei in Ucraina, indicatorul de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania si-a continuat scaderea si in luna martie. O consecinta a acestei aversiuni crescute la risc este si reducerea anticipatiilor de crestere economica, care s-au redus…

- Analistii CFA Romania estimeaza o crestere economica de 3% pentru acest an, in scadere cu o jumatate de punct procentual fata de anticipatiile anterioare, in timp ce anticipatiile inflationiste au continuat sa creasca, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cere ca autorii atrocitatilor comise in Ucraina in urma agresiunii ruse sa fie trasi la raspundere de Curtea Internationala de Justitie.Condamn cu tarie atrocitatile oribile comise in Bucea si in alte orase din Ucraina ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva…