”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut la valoarea de 32,9 puncte. Aceasta situatie s-a datorat in special scaderii, cu 5 puncte a componentei de anticipatii, componenta care a inregistrat o scadere pentru a opta luna consecutiva. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca, ajungand la o valoare medie de 11%”, arata CFA Romania. In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 77% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), nefiind inregistrata nicio opinie…