Primaria Sectorului 3 va monta in perioada urmatoare indicatoare speciale pentru semnalizarea locurilor unde se afla adaposturi de protecție civila, potrivit unui anunț oficial. Indicatoarele vor fi montate atat pe ușile de acces in adaposturi, cat și pe peretele de la intrarea in imobile semne distinctive de protecție civila. Astfel, proprietarii de imobile și operatorii