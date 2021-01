Stiri pe aceeasi tema

- Un alt incendiu a cuprins, marti, un spital din tara, in timp ce ne aflam in plina pandemie COVID-19. De data aceasta, este vorba despre sectia COVID a Spitalului de Psihiatrie Gataia, acolo unde este incendiu . Incendiul a izbucnit a izbunit marti dupa-amiaza. Din primele informatii, focul ar fi izbucnit…

- Pompierii au intervenit, joi seara, la un incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc din Turnu Magurele, in urma caruia 20 de persoane s-au autoevacuat si nimeni nu a fost ranit, informeaza ISU Teleorman. "Pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- Conform ultimelor date actualizate, la data de 11 decembrie, 16 instituții de invațamant general din țara activeaza la distanța din cauza carantinei ca și in cazul a 398 de clase. Numarul elevilor testați pozitiv cu Covid-19 este de 504, iar 10921 elevi au fost plasați in regim de autoizolare. 673 de…

- Incendiul s-a produs in cursul diminetii la unitatea de terapie intensiva a unei clinici private din orasul Rajkot din statul Gujarat (vestul tarii). Cel mai probabil, la originea incendiului s-a aflat un scurtcircuit, a indicat un responsabil guvernamental, Udit Agarwal, conform Agerpres. Trei dintre…

- New Delhi, 27 noiembrie. Cinci pacienti au murit astazi intr-un incendiu izbucnit in sectia pentru COVID-19 a unui spital din India. Incendiul s-a produs in dimineata zilei la unitatea de terapie intensiva a unei clinici private din orasul Rajkot din statul Gujarat (vest). Cel mai probabil, la originea…

- Pompierii militari nasaudeni și SVSU Romuli intervin in localitatea Romuli la un incendiu izbucnit la o casa de locuit, anunța ISU Bistrița Nasaud, anunța MEDIAFAX. Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului (30-40 mp) și la nivelul unei anexe - magazie de lemne (30-40 mp). Citește…

- Intervenție a pompierilor și voluntarilor in localitatea Romuli. Un incendiu a izbucnit la o casa, cuprinzand acoperișul și o anexa. Doua persoane au avut nevoie de asistența medicala. Pompierii militari nasaudeni și SVSU Romuli au intervenit in localitatea Romuli la un incendiu izbucnit la o casa de…

- ISU Neamt a detaliat modul in care s-a derulat interventia la incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra-Neamt, unde 10 oameni, pacienti cu Covid-19 imobilizati la pat, au murit, iar 7 oameni, printre care si medicul de garda, au fost grav raniti.