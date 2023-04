India urmează să devină, la sfârşitul lui aprilie, cea mai populată ţară din lume India urmeaza sa fie – la sfarsitul lui aprilie – cea mai populata tara din lume, sa depaseasca China si sa atinga peste 1,425 miliarde de locuitori, anunta luni ONU, care recunoaste insa o mare ”incertitudine” a datei precise a acestei incrucisari istorie intre cei doi giganti din Asia, relateaza AFP. Un raport despre starea populatiei mondiale prezentat de catre Fondul ONU al Populatiei (UNFPA) saptamana trecuta estima ca populatia Indiei era de 1,4286 de miliarde de locuitori, iar a Chinei de 1,4257 de miliarde – dar abia la jumatatea acestui an. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India va depași China și va deveni, saptamana aceasta, cea mai populata țara din lume, ajungand la aproape 1,43 miliarde de locuitori, a anunțat luni, 24 aprilie, Organizația Națiunilor Unite (ONU), potrivit agenției de știri France Presse."Pana la sfarșitul acestei luni, se așteapta ca populația Indiei…

- Un raport despre starea populatiei mondiale prezentat de catre Fondul ONU al Populatiei (UNFPA) saptamana trecuta estima ca populatia Indiei era de 1,4286 de miliarde de locuitori, iar a Chinei de 1,4257 de miliarde – dar abia la jumatatea acestui an. Potrivit Departamentului de Afaceri Economice si…

- India va depași China și va deveni cea mai populata țara din lume pana la sfarșitul acestei saptamani, a anunțat Organizația Națiunilor Unite, potrivit BBC. Populația Indiei ar urma sa ajunga la 1.425.775.850 de persoane pana la sfarșitul lunii aprilie, arata noile informații. Saptamana trecuta, un…

- Cu ocazia Zilei Internționale a Femeii, Federația Femeilor din China a trimis urari asociațiilor de femei din regiunile Hong Kong, Taiwan și Macao și altor peste 1500 de personalitați, organizații internaționale și ambasadelor straine la Beijing. Federația a precizat ca al 20-lea Congres National al…

- Taiwanul promite cate 165 de dolari pentru a-i determina pe oameni sa-și petreaca vacanța in statul din estul Asiei, potrivit CNN . Premierul Chen Chien-jen a anunțat joi, 23 februarie, ca guvernul iși propune sa atraga șase milioane de turiști in 2023, sa dubleze aceasta cifra in 2024 și sa ținteasca…

- Wang Yi, diplomatul chinez cu rangul cel mai inalt, i-a spus marti lui Nikolai Patrusev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin, ca relatia Beijingului cu Moscova este „solida ca o stanca” si ca va rezista oricarui test intr-o situatie internationala in schimbare, relateaza…

- Zeci de mii de calatori au facut naveta intre China continentala și Hong Kong luni (6 februarie), au anunțat autoritațile, marcand astfel prima data in ultimii trei ani cand toate punctele de control de la frontiera au fost redeschise complet, fara restricții COVID. A fost pentru prima data in trei…

- China a anuntat vineri ca redeschide complet frontierele cu Hong Kong si Macao, regiuni cu statut special izolate multa vreme din cauza epidemiei de COVID-19, transmite agerpres.ro. Toate restrictiile aflate in vigoare, inclusiv cele privind numarul maxim de calatori permis zilnic, vor inceta luni,…