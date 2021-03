Stiri pe aceeasi tema

- Conductorul a franat brusc pentru a evita un animal aflat pe șinele de cale ferata, iar dupa ce a pierdut controlul locomotivei, trenul luat-o inapoi. Țarile din UE, reacții diferite la introducerea pașaportului verde. Unele il introduc luna viitoare Trenul, care circula din Delhi cu destinatia…

- Un tren de pasageri din India s-a deplasat cu spatele pe o distanta de cel putin 35 de kilometri, iar motivul ar fi fost o defecțiune tehnica. Conductorul ar fi franat frusc pentru a evita un animal aflat pe șinele de cale ferata, iar dupa ce a pierdut controlul locomotivei, trenul luat-o inapoi.

- Un tren de pasageri din India s-a deplasat cu spatele pe o distanta de cel putin 35 de kilometri din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza joi agentia Xinhua care citeaza media locale, potrivit AGERPRES. Trenul, care circula din Delhi cu destinatia Uttarakhand, stat situat in nordul tarii,…

- Minusurile erau multe. Clima, lipsa infrastructurii etc. Va fi primul Campionat Mondial ce va avea loc in Orientul Mijlociu și de asemenea primul organizat de o țara araba majoritar musulmana. Totodata, va fi o premiera ca un turneu de Campionat Mondial va fi organizat iarna.Qatarul a fost ales in dauna…

- Politicieni indieni de opozitie si activisti au condamnat luni arestarea in India a unei tinere activiste pentru mediu in varsta de 22 de ani acuzata ca a ajutat la editarea si distribuirea unui document al activistei suedeze de mediu Greta Thunberg care a promovat protestele fermierilor indieni,…

- Pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce bucați desprinse dintr-un ghetar din Himalaya s-au prabusit duminica dimineața intr-un lac de acumulare din nordul Indiei. Viitura formata a cauzat inundații masive, a avariat o centrala electrica și a dus la evacuarea satelor din aval, potrivit Reuters. „Numarul…

- Israel, țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare impotriva Covid-19, a vaccinat pana in prezent peste 3 milioane de cetațeni. Ministerul Sanatatii din Israel, citat de Xinhua, anunța ca de la debutul campaniei, respectiv din 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia țarii.…

- Ieri, 21 decembrie 2020, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj , o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile…