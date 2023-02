Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiunile occidentale impuse Rusiei au redus in mod semnificativ veniturile petroliere ale statului și au deturnat zeci de miliarde de dolari catre firme de transport maritim și de rafinare, unele chiar cu legaturi rusești. Majoritatea caștigatorilor de pe urma sancțiunilor sunt firme cu sediul in…

- SUA au inclus miercuri pe lista cu sanctiuni 22 de persoane si entitati pentru ca au ajutat industria de aparare a Rusiei sa evite sanctiunile SUA pe fondul razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, relateaza EFE. Departamentul Trezoreriei american a explicat intr-un comunicat ca cei sanctionati…

- Statele Unite ale Americii(SUA) au desemnat oficial joi compania militara privata rusa Wagner drept „organizatie criminala transnationala” si a blocat activele acesteia din SUA, pentru ajutorul pe care i-l acorda armatei ruse in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters. Aceasta decizie se inscrie in…

- Ca urmare a plafonarii pretului petrolului rusesc, veniturile realizate de Moscova din exporturile de titei sunt mai mici cu aproximativ 160 de milioane de euro (172 de milioane de dolari) pe zi, sustine un cercetator finlandez, transmite Bloomberg. In plus, aceasta diminuare a veniturilor ar urma sa…

- Rusia a marit livrarile de petrol din regiunea arctica spre China si India, oferit cu reduceri mai mari de pret, dupa ce Europa si-a inchis usile luna trecuta pentru titeiul rusesc, arata surse comerciale si date citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coaliția anti-Occidentala din jurul Rusiei pare ca prinde contur! Rusia va consolida cooperarea cu China, India, țarile din Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu, Iran și Turcia, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ushakov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste o suta de tancuri petroliere au fost achiziționate de Rusia, pentru a transporta petrol rusesc in India, China și Turcia, cu scopul de a eluda sancțiunile, titreaza publicatia 'Financial Times', citand experți de pe piața, scrie gazeta.ru, potrivit Rador. In același timp, numarul cumparatorilor…

- Rusia a atacat masiv Ucraina marți, lansand 100 de rachete care au lovit nu ținte militare, ci ținte civile și infrastructura critica. O racheta a cazut in Polonia unde a ucis doua persoane. Cine se afla in spatele incidentului nu este inca cunoscut. Miercuri, directorul CIA vine la Kiev pentru discuții…