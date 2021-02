Stiri pe aceeasi tema

- India si China au convenit sa-si retraga trupele din regiunea frontaliera Ladakh in mod progresiv si coordonat, a afirmat ministrul indian al apararii, Rajnath Singh, joi in parlament, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Afirmatia sa confirma declaratia de miercuri a lui Wu Qian, responsabil…

- Ministerul chinez al Comertului a transmis intr-un comunicat, citat de Reuters, ca delistarea reprezinta un abuz de securitate nationala si in contradictie cu regulile pietei. Pe de alta parte, diplomatul chinez Wang Yi a declarat sambata ca relatia dintre SUA si China a ajuns la „o noua rascruce” si…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a discutat impreuna cu cei doi reprezentanti ai pensionarilor militari situatia la zi a principalelor subiecte care ii preocupa pe militarii in rezerva si retragere. S a decis astfel ca institutia militara sa puna la dispozitia militarilor aceasta facilitate,…

- © Sputnik / Виталий АньковRaspuns la ”Mistrale”: Cum va fi noul transportator rusesc de elicopterCHIȘINAU, 24 nov - Sputnik. "Nava antisubmarin de mare tonaj din Flota Oceanului Pacific a Federației Ruse "Admiral Vinogradov" a oprit incalcarea frontierei de stat de catre distrugatorul SUA "John…

- Decizia președintelui Donald Trump a produs nemulțumirea aliaților de peste Atlantic, in special a Germaniei. Ministerul german al Apararii avertizeaza ca diminuarea efectivelor militare americane ii pune in pericol pe cei peste o mie de militari ai sai aflați in Afganistan.

- Regatul Unit si Canada au convenit sambata un acord comercial post-Brexit provizoriu care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si va reproduce pe o baza bilaterala acordul de care Regatul Unit a beneficiat pana in prezent ca tara membra a UE, a anuntat Ministerul britanic al Comertului International,…

- Potrivit unui comunicat al Damen, in cadrul unei ceremonii desfasurate ȋn Portul Constanta, in 12 noiembrie, Marina Militara din Pakistan a preluat oficial noua sa Corveta – tip Damen OPV 1900 – cu numele PNS Tabuk. Nava face parte dintr-o serie de doua nave similare, comanda acestora fiind plasata…

- Damen a livrat oficial a doua corveta construita in Romania catre Marina Militara din Pakistan. In cadrul unei ceremonii desfasurate in portul Constanta pe 12 noiembrie, Marina Militara din Pakistan a preluat oficial noua sa Corveta ndash; tip Damen OPV 1900 ndash; cu numele PNS Tabuk. Nava face parte…