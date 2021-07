India: Șase polițiști uciși în ciocniri la granița dintre două state indiene Ministrul șef al statului indian Assam (nord-est) a acuzat luni poliția din statul vecin Mizoram ca a ucis șase membri ai forțelor sale de securitate într-o confruntare timpurie a frontierei, potrivit AFP.

Conducatorii statelor Assam și Mizoram, care și-au disputat granițele de zeci de ani, s-au acuzat reciproc ca se afla în spatele ciocnirilor mortale.

Tensiunile au crescut între cele doua state începând cu luna trecuta, când oficialii Mizoram au acuzat poliția din Assam ca a preluat controlul unui post de frontiera.

Ciocnirile au avut loc luni lânga

Sursa articol: hotnews.ro

