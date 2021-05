Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 3.689 de decese provocate de COVID-19 au fost raportate duminica in India, acesta fiind cel mai mare bilanț intr-o singura zi de la inceputul pandemiei pana acum. Pana in prezent, au murit cel puțin 215.542 de persoane, conform datelor publicate de Ministerul Sanatații, citate de CNN. Autoritațile…

- India, care parea ca e pe punctul de a caștiga lupta cu infectarile, se prabușește acum sub povara coronavirusului. Zilnic se inregistreaza peste un sfert de milion de cazuri noi, informeaza tvr . Numarul morților a ajuns la 1.700 pe zi. Spitalele, morgile și cimitirele sunt complet blocate. Capitala…

- India, care parea ca e pe punctul de a caștiga lupta cu infectarile, se prabușește acum sub povara coronavirusului. Zilnic se inregistreaza peste un sfert de milion de cazuri noi. Numarul morților a ajuns la 1.700 pe zi. Spitalele, morgile și cimitirele sunt complet blocate.

- India a detectat o noua ''varianta dublu mutanta'' a virusului SARS-CoV-2, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii in contextul in care autoritatile se confrunta cu cel mai ridicat bilant zilnic de cazuri noi si decese din acest an, informeaza Reuters.

- Echipele de salvare au demarat joi o operatiune de foraj in nordul Indiei in speranta de a ajunge la un grup de 30 de persoane ramase blocate intr-un tunel dupa ce o viitura uriasa, cauzata de fragmentarea si prabusirea unui ghetar, a devastat duminica trecuta valea unui rau, unde 32 de oameni au…

- Cel putin 26 de persoane au fost confirmate decedate luni, iar alte 170 de persoane au fost date disparute dupa prabusirea unui fragment dintr-un ghetar din nordul Indiei, declansand o viitura devastatoare, relateaza DPA. Puhoiul, cu gheata si resturi luate de ape, a maturat duminica dimineata portiuni…

- Cel putin 26 de persoane au fost confirmate decedate luni, iar alte 170 de persoane au fost date disparute dupa prabusirea unui fragment dintr-un ghetar din nordul Indiei, declansand o viitura devastatoare, relateaza DPA. Seful politiei din Uttarakhand, Ashok Kumar, a declarat pentru DPA ca au fost…

- Sute de trupe, paramilitari și elicoptere militare, sunt in zona afectata și ajuta la acțiunile de salvare, potrivit BBC. Luni dimineața, bucata de ghețar din Himalaya s-a rupt și a cazut peste un baraj, declanșand o inundație uriașa in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Valul a masurat zeci de metri…