Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a declarat astazi, in deschiderea sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, ca in contextul pandemiei de COVID-19, lumea are nevoie de „un armistitiu mondial pentru a stinge conflictele calde“. De asemenea, in acelasi timp trebuie sa faca „totul pentru a…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut reformarea Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, subliniind ca Germania este pregatita sa joace un rol mai important in acest organism, conform editiei germane a agentiei Reuters.

- Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat vineri Consiliul de Securitate al ONU ca ridicarea sanctiunilor ONU la adresa Iranului, convenita in temeiul acordului nuclear din 2015, va continua si dupa 20 septembrie, data la care Statele Unite doresc ca acestea sa fie reimpuse, transmite Reuters,…

- Ministrul american de externe, Mike Pompeo, a acuzat joi Parisul, Londra și Berlinul ca au „ales sa se alinieze cu ayatollahii iranieni”, în loc sa onoreze alianța lor cu Statele Unite, care dorește sa restabileasca sancțiunile ONU împotriva Iranului, potrivit AFP."Prietenii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a propus vineri un summit cu participarea celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, alaturi de Germania si Iran, pentru a discuta despre dosarul iranian, relateaza AFP.Acest anunt intervine in contextul in care o rezolutie americana…

- Germania, care la 1 iulie va prelua pentru o luna presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate al ONU, va incerca sa impulsioneze adoptarea unei rezolutii cu privire la pandemia de COVID-19 de catre acest for superior al Natiunilor Unite, a declarat pentru DPA ministrul de externe german…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a exprimat joi in favoarea unei "reinventari" a lumii afectate de pandemia COVID-19 care sa aiba mai mult multilateralism, in speranta organizarii unui summit cu participarea celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in septembrie, care sa…