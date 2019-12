India: Indignare în parlament şi proteste în ţară după un nou caz de viol în grup şi crimă Deputatii indieni au cerut luni sa fie luate masuri stricte impotriva celor vinovati intr-un nou caz de viol in grup urmat de uciderea victimei, o tanara de 27 de ani, o crima care a scos sute de oameni in strada in weekend si luni in mai multe orase din India, relateaza dpa si EFE. Patru barbati, soferi si angajati la salubritate, toti avand douazeci si ceva de ani, au fost arestati vineri si acuzati de violarea si uciderea tinerei, care era medic veterinar, in apropiere de orasul Hyderabad (sud). Potrivit politiei, miercuri seara, cei patru i-au intepat cauciucurile de la scuterul pe care il… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

