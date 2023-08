India face istorie pe Lună: detalii surprinzătoare despre temperatură, dezvăluite de roverul Chandrayaan-3 Temperatura lunara surprinzatoare: Roverul Pragyan al Indiei detecteaza variații de 70 de grade Celsius, un fapt neașteptat. Recent, roverul a transmis primele sale observații de la polul sudic al Lunii inapoi pe Pamant, uimind cercetatorii implicați in misiune, scrie HindustanTimes. „Am crezut cu toții ca variația de temperatura ar putea fi intre 20 și 30 de grade Celsius la suprafața dar [au fost detectate] 70 de grade. Asta este in mod surprinzator mai mult decat ne-am așteptat”, a explicat omul de știința BH Darukesha din cadrul Organizației pentru Cercetare Spațiala a Indiei (ISRO). … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

