- Scaderea ratelor de contaminare cu noul coronavirus in India si studiile care arata ca aproape 300 de milioane de indieni au deja anticorpi ii incurajeaza pe unii experti sa creada ca partea cea mai grea a pandemiei a trecut in aceasta tara, desi numarul de infectari a inceput din nou sa creasca…

- Experții economici atenționeaza ca scaderea productiei agricole va duce la micsorarea Produsului Inter Brut cu doua puncte procentuale."Asta este impactul direct, dar trebuie sa zic ca mai sunt si alte sectoare.

- Aparitia noilor mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia echivaleaza cu inceperea unei noi epidemii, acest virus „diabolic” reusind sa gaseasca soluții de a ocoli noile metode de tratament, este de parere consilierul stiintific principal al Guvernului…

- CHIȘINAU, 12 ian – Sputnik. Experții au efectuat un studiu in randul a 1733 de pacienți confirmați cu COVID-19, care au fost externați din spitalul Jin Yin-Tan in perioada ianuarie-mai 2020. Varsta medie a celor infectați a fost de 57 de ani, 52% dintre voluntari fiind barbați. © Sputnik / Mihai…

- O echipa de experți a plecat in China pentru a cerceta originile coronavirusului. Statul nu a autorizat inca intrarea in tara echipei de oameni de știința. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a declarat 1foarte dezamagit” de acest eveniment, conform…

- O noua tulpina a coronavirusului a aparut in Marea Britanie in urma cu cateva zile, ajungand chiar și in Italia. Acum, pentru ca se raspandește cu rapiditate, OMS transmite un mesaj specialiștilor.

- Apariția vaccinurilor anti-coronavirus ne face sa ne intrebam cat de departe ne aflam de finalul pandemiei de coronavirus. Specialiștii estimeaza insa ca vom mai purta masca de protecție pentru cel puțin un an de zile. Specialiștii din sanatate publica atrag atenția ca vom continua sa respectam regulile…