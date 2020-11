India a raportat într-o singură zi peste 50.000 de cazuri de coronavirus India, a doua cea mai afectata țara de pandemia de coronavirus, a raportat intr-o singura o creștere a cazurilor cu 50.210 de noi infecții. De la inceputul pandemiei, in India au fost raportate 8,36 milioane de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Decesele au crescut cu 704, totalul acestora fiind de 124.315, a anunțat ministerului indian al Sanatații, citat de Reuters. Cazurile din India au atins un varf in septembrie, dar experții avertizeaza ca sezonul festivalului Diwali ar putea duce la o creștere a infecțiilor. The post India a raportat intr-o singura zi peste 50.000 de cazuri de coronavirus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește situația din Europa. Potrivit OMS, batranul continent are 46% din cazurile de COVID-19 din lume și situația este aproape de a scapa de sub control. Europa are nevoie de o ‘accelerare serioasa’ a luptei impotriva coronavirusului,…

- Emisfera nordica se afla intr-un "moment critic" al pandemiei de Covid-19, a avertizat, vineri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, apreciind ca un numar prea mare de tari inregistreaza o crestere exponentiala a cazurilor, scrie AFP, relateaza News.ro."Un numar prea mare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat joi o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul cresterii infectiilor in Europa, relateaza Reuters.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat joi o crestere record a numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial, cu 338.779 de cazuri in 24 de ore, pe fondul cresterii infectiilor in Europa, relateaza Reuters.

- Numarul cazurilor de COVID-19 din India a ajuns la 6,39 milioane. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 81.484 de noi infectari. Decesele asociate COVID-19 se apropie de pragul de 100.000, potrivit datelor oferite astazi de Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters. Numarul deceselor provocate in urma…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat cea mai mare creștere a numarului de infectari cu coronavirus. Țarile in care au fost raportate cele mai mari creșteri zilnice ale cazurilor de Covid-19 sunt India, Statele Unite și Brazilia. De la debutul pandemiei de coronavirus au fost raportate 29,189,557…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica 307.930 de noi imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record la nivel global, informeaza Reuters. Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in India, SUA si Brazilia, potrivit informatiilor publicate pe site-ul OMS. Bilantul deceselor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica 307.930 de noi imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record la nivel global, informeaza Reuters. Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in India, SUA si Brazilia, potrivit informatiilor publicate pe site-ul OMS. Bilantul deceselor…