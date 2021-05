India: 38 de morţi şi zeci de persoane dispărute în urma ciclonului Tauktae Cel putin 38 de persoane au murit si alte 90 au fost date disparute, marti, dupa ce un ciclon ''extrem de sever'' a lovit coasta vestica a Indiei, tara care se lupta cu un val letal al pandemiei de coronavirus, relateaza agentia DPA.



Ciclonul Tauktae a facut ravagii in statul Gujarat dupa ce a atins zona de uscat luni seara, deteriorand locuinte, dezradacinand copaci, doborand stalpi de inalta tensiune si fortand un numar important de locuitori sa se refugieze in adaposturi.



Tauktae a maturat state situate in zona de coasta din sudul si vestul Indiei incepand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 96 erau date disparute marti, in urma naufragiului unei ambarcatiuni, in largul coastelor orasului Mumbai, in vestul Indiei, in urma trecerii ciclonului Tauktae, cea mai puternica furtuna tropicala in regiune din ultimele decenii, care a condus la evacuarea…

- Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai multe elicoptere la…

- Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai

- Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai multe elicoptere…

- Puternicul ciclon Tauktae, insotit de ploi abundente si rafale de vant devastatoare, a lovit luni vestul Indiei, unde mii de persoane au fost evacuate, inclusiv pacienti COVID-19 din spitale, au anuntat serviciile meteorologice, relateaza AFP. ''Ciclonul Tauktae se apropie de coasta (statului)…

- Aproape 150.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din statul indian Gujarat luni, iar autoritatile au inchis porturile si un aeroport principal, inainte de sosirea in aceasta regiune a celui mai puternic ciclon din ultimele doua decenii, informeaza Reuters. Ciclonul…

- India evacueaza mii de oameni de pe coasta sa de vest, din cauza unui ciclon puternic care a ucis cel putin 6 oameni si care ar urma sa ajunga marti dimineata in statul Gujarat, transmite g4media.ro.

- Cel putin patru persoane au murit in urma ploilor torentiale si vanturilor violente din India, unde se pregateste evacuarea a zeci de mii de persoane inainte de venirea unui puternic ciclon, au informat duminica autoritatile citate de EFE. Ciclonul Tauktae - prima furtuna tropicala majora a sezonului…