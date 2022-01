Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma ca partidul are o problema de demotivare a membrilor si este necesar sa depaseasca “abordarea de tip tabara” – fost USR, fost PLUS – si trebuie clarificari in interior, adaugand ca acum formatiunea pregateste un guvern din umbra. “A fost foarte multa emotie, a fost aceasta dezamagire ca s-a intamplat ceea ce multa lume nu mai dorea sa vada: PNL si PSD impreuna si PSD revenit in fruntea bucatelor si, evident, am platit noi pretul acesta si ne asumam. Eu mai sunt constient si de faptul ca avem noi de facut niste clarificari in partid vizavi de modul in care…