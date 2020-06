Alin Petrache recunoaște ca viața cu cinci copii in Pandemie este grea, dar și frumoasa! Cea mai mare dintre fete, Daria, mai are puțin și implinește 18 ani, iar mezinul familiei, Iacob are 2 ani și jumatate, scrie SPORTS-NET. In ultimele luni, fostul capitan al naționalei „stejarilor” și-a petrecut timpul intre drumurile la noul stadion de rugby Arcul de Triumf aflat in construcție, orele de educație fizica militara pe care le preda și familia sa. ”Am avut o perioada placuta și frumoasa pentru ca mi-am petrecut timpul de dimineața pana seara impreuna cu ei. Cred ca ne-am regasit și regasirea…