Stiri pe aceeasi tema

- Bomba care a explodat in masina omului de afaceri aradean Ioan Crisan ar fi fost amplasata chiar la locul deflagrației, in fata blocului in care se afla cafeneaua, potrivit unor surse din ancheta, citate de Antena 3. Ipoteza este luata in calcul dupa ce polițiștii au aflat ca la blocul langa care a…

- Pacanelele au aparut in anul 1894, in SUA, si au evoluat pana in ziua de astazi, popularitatea lor crescand si raspandindu-se pe intreg Globul. Aceste aparate, numite si „slot machine”, sunt masini mecanice care pun la dispozitia jucatorilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ​Antreprenorii români cu startup-uri de tehnologie se pot înscrie la programul de pre-accelerare StepFWD, organizat de TechHub Bucharest, în parteneriat cu Google for Startups și Orange România. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Antreprenorii români se pot înscrie, pâna pe 3 mai 2021, la un accelerator pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale din România și Polonia, dotat cu finanțari între 25.000 și 43.000 de euro fiecare, inițiat de organizația NESsT și IKEA Social Entrepreneurship.…

- Traim intr-o lume ce se afla intr-o continua schimbare, lucru pe care il datoram in mare parte tehnologiei care la randul ei evolueaza intr-un ritm destul de alert. Oricat de mult am incerca, nu mai putem fugi de tehnologie, pentru ca aceasta se afla peste tot in jurul nostru și putem chiar spune ca…

- ​Acceleratorul Startup Wise Guys a deschis aplicațiile pentru o runda de finanțare în valoare de 50.000 euro, în schimbul a maximum 8% din companie, pentru firmele care dezvolta aplicații de tipul SaaS (Software as a Service), unde clienții sunt tot din mediul de business. Echipele care…

- ​Un numar de 8.610 beneficiari femei au primit finanțari totale de circa 360 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor afaceri agricole și neagricole, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, susțint din fonduri UE, a informat luni Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale…

- ​Platforma de plați online Stripe, prezenta și în România, a ajuns acum sa valoreze 95 de miliarde de dolari, dupa 11 ani de când a fost fondata de doi tineri irlandezi, care aveau 20, respectiv 22 de ani pe atunci. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...