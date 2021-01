Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri dupa ce s-a vaccinat impotriva coronavirusului ca numarul angajaților care vor sa se vaccinenze crește de la o zi la alta. “Evolutiile zilnice arata o crestere a acestui procent in sistemul national de invatamant. (…) Se adauga zi de zi noi inscrieri…

- La fel ca la Dej , ieri a inceput la Gherla vaccinarea persoanelor incluse in a doua etapa de vaccinare anti-COVID: cele de peste 65 de ani, cele aflate in evidența cu boli cronice și angajații din domenii esențiale. Printre cele 60 de persoane programate pentru administrarea vaccinului anti COVID-19,…

- 516 cadre medicale s-au vaccinat, in ultimele 24 de ore, impotriva noului coronavirus, in județul Cluj. Dintre acestea, doar 2 persoane au prezentat efecte adverse, care au fost ușoare și locale.De la inceputul campaniei de vaccinare și pana acum, in județul Cluj, s-au vaccinat 14.182 de cadre medicale.…

- S-a aflat cine este, de fapt, Majda Aboulumosha. Concurenta Survivor are o poveste incredibila de viața, care poate fi citita in articolul de mai jos. O cuncurenta Survivor a trait o drama in copilarie. Cie este, de fapt, Majda Aboulumosha Cine este, de fapt, Majda Aboulumosha. Concurenta care va participa…

- O grenada din cel de-al Doilea Razboi Mondial a explodat in bucataria unei familii din Marea Britanie. Jodie Crews și fiica ei Isabella, in varsta de opt ani, au dat peste exploziv in timp ce mergeau de-a lungul unei plaje din zona casei lor, potrivit ladbible.com . La inceput, ele au crezut ca este…

- 43 î.Hr. - Marele orator roman Marcus Tullius Cicero a fost asasinat de catre oamenii lui Marcus Antonius. 1598 - S-a nascut arhitectul, sculptorul și pictorul Gian Lorenzo Bernini, reprezentant de seama al barocului italian (d. 1680). 1815 - Mareșalul francez Michel…

- Nicaieri nu gasești in Capitala, liniștea, curațenia și relaxarea din Gradina Botanica din București. Aflata in cartierul Cotroceni, peste drum de reședința prezidențiala, Gradina Botanica din București gazduiește peste 10.000 de specii de copaci și plante. Viziteaza Gradina Botanica din București…

- Batranica de 90 de ani a fost gasita de familie cazuta in casa, dupa ce a consumat antigel, crezand ca este suc. Medicii spun ca femeia a scapat cu viața ca prin urechile acului. Anul trecut, aceeași batrana a ajuns la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași in stare critica, dupa ce a baut lichid de Articolul…