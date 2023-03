Stiri pe aceeasi tema

- Andra se claseaza se ani buni in topul celor mai populare femei din Romania, in accepțiunea sociala. Iubita și apreciata, pare greu de imaginat ca, in ciuda varstei sale (36 de ani), cariera artistica a vedetei de televiziune se intinde pe aproape un sfert de secol. Asta luand in seama momentul cand…

- In conformitate cu prevederile articolului 11 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, strainii aflati temporar in mod legal in Romania pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care inceteaza dreptul…

- Lucrarea realizata de Emma-Andreea Paveliuc, eleva la Colegiul National de Arta „Octav Bancila" din Iași, a fost selectata din peste 600.000 de desene, trimise de tineri talentati din toata lumea.

- Factura de gaze naturale va putea fi achitata esalonat de clientii vulnerabili pe o perioada de minimum 3 luni, potrivit unui proiect de Ordin lansat in consultare publica de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. "Tinand cont de dinamica pietelor de energie din UE si implicit din…

- ”In tot acest coontext, eu cred ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai potrivit lucru. Ceea ce este important si va rog sa aveti incredere ca am avut si vom continua sa avem aceeasi abordare, indiferent despre cine este vorba si nu m-as referi la o companie…

- Ministrul Afacerilor Externe a declarat, in cadrul vizite la Centrul Național de Instruire de la Cincu, alaturi de omologii din Franța și Olanda, ca prezența militarilor din aceste țari in Romania reprezinta „ dovada clara a unitatii si solidaritatii aliate”.

- Formația Garaboncias a activat in Timișoara intre anii 1976 și 1981, sub egida Casei de Cultura a Studenților. Grupul realiza in mod regulat inregistrari la Televiziunea Romana, precum și la Casa de discuri Electrecord. Intr-un timp relativ scurt dupa inființare, grupul a ajuns printre cele mai bine…