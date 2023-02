Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion teribil pentru un hoț in varsta de 48 de ani, marți in jurul pranzului, in zona centrala a Timișoarei. El a fost prins dupa ce a furat haine dintr-un magazin și le cara pe strada. Acesta a atras atenția unui echipaj al poliției locale.

- Dosar penal pe numele unui tanar de 23 de ani, cetațean bulgar, in Vama Cenad. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volanul unei mașini declarata furata in Germania. Mai mult, la control a prezentat un permis de conducere fals.

- Un adolescent de 15 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost prins de politisti, pe o strada din municipiul Braila, la volanul unui autoturism furat, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean.

- O femeie din Dambovița a fost prinsa, duminica, in timp ce conducea pe raza localitații Șelaru deși nu avea permis de conducere. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca autoturismul i-ar fi fost incredințat femeii de catre concubinul acesteia. Pentru infracțiunea comisa, femeia…

- Un tanar de 29 de ani a fost gasit, joi, drogat la volan și acum are dosar penal. Șoferul inconștient, din comuna Iedera, a fost depistat sub influența substanțelor psihoactive pe raza orașului Moreni. “La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au depistat, pe…

- Un tanar din judetul Arges a fost retinut, marti, sub acuzatia de furt dupa ce, impreuna cu un complice, a furat in urma cu patru luni o remorca incarcata cu cauciucuri in valoare de 80.000 de euro si care era parcata pe marginea unui drum national. Prejudiciul nu a fost recuperat. Complicele tanarului…

- Patru persoane au ajuns, sambata seara, la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident violent, produs pe Drumul Județean 711, pe raza localitații Racovița. Printre victimele coliziunii dintre trei mașini s-au aflat trei adulți și un copil. Potrivit ISU Dambovița, toate victimele au fost preluate…

- Polițiștii din Moroeni au depistat, luni, pe raza localitații, un barbat care transporta cu o caruța un metru cub de material lemnos, fara a deține acte de proveniența. Barbatul a fost sancționat contravențional, iar materialul lemnos a fost indisponibilizat. „La data de 5 decembrie a.c., polițiștii…