Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului…

- Apel al presedintelui Romaniei adresat populatiei sa respecte restrictiile Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Autoritațile dau asigurari ca situația epidemiologica este sub control, dar spun ca lucrurile pot va evolua…

- Potrivit unui studiu recent, doar 33% dintre romani mai sunt dispuși sa plece la munca in strainatate. Cifra este in scadere cu 22% fata de 2018. Restrictiile de calatorie din perioada pandemiei au avut un impact puternic asupra atitudinilor romanilor fața de munca in afara țarii, astfel ca aceștia…

- Politistii de frontiera din Bors, Nadlac I si Nadlac II au descoperit, la controlul de frontiera, trei autoturisme, precum si un tractor marca Class, in valoare totala de peste 301.000 lei, cautate de catre autoritatile din Germania si Franta. Potrivit IGPF, sambata, in jurul orei 01,00,…

- Romanii care vor sa calatoreasca in Bulgaria au la dispozitie doar trei puncte de trecere terestra a frontierei si trebuie sa prezinte si un test PCR negativ. Potrivit unei notificari transmise de Ministerul roman de Externe, cei care merg in scop turistic sau personal vor putea trece granita doar prin…

- Pasagerii care vin din 62 de tari aflate pe lista galbena a zonelor cu risc epidemiologic ridicat – printre care si SUA, Franta, Belgia, Spania si Italia – trebuie sa prezinte, la intrarea in Romania, un rezultat COVID negativ la testul TR-PCR, realizat cu maximum 3 zile inainte, apoi sunt obligati…

- Autoritațile germane au decis includerea Romaniei, cu intreg teritoriul național, pe lista ”zonelor de risc“, renunțandu-se astfel la diferențierea statutului de risc pentru fiecare județ in parte. Cetațenilor romani, ca și celorlalți cetațeni ai statelor membre UE, nu li se aplica restricții…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), spune ca autoritațile nu au intenția de a impune un lockdown general in Romania. Intr-o intervenție pe B1 TV, Arafat a precizat insa ca restricții locale pot fi instituite acolo unde este nevoie. Intrebat daca este de așteptat…