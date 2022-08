Sindicaliștii din MAI vor protesta, saptamana viitoare, la Ministerul Muncii, care a elaborat o ordonanța batjocoritoare la adresa polițiștilor. Astfel, proiectul de act normativ prevede o majorare a salariilor polițiștilor de doar 40 de lei net, in timp ce pentru ceilalți bugetari, in special cei din aparatul central al ministerelor, vor primi 800 de lei […] The post Incredibil! Majorari de salarii de 40 de lei pentru polițiști și de 800 de lei pentru ceilalți bugetari first appeared on Ziarul National .