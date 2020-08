Incredibil la ce nu are România ACCES In condițiile in care școlile din intreaga lume fac eforturi pentru a-și redeschide porțile, ultimele date furnizate de Programul comun de monitorizare (PCM) al OMS și UNICEF releva faptul ca, in 2019, 28% dintre școlile din Romania nu aveau acces la dotari de baza care sa permita spalarea mainilor cu apa și... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Organizatia Salvati Copiii Romania atrage atentia ca 21% dintre scolile din Romania nu sunt pregatite sa isi primeasca elevii inapoi la scoala, peste o treime dintre elevii din Romania invata in scoli cu spatii excedentare, iar aproape jumatate dintre elevii romani (47%) au avut acces limitat la…

- Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii Romania, anunta ca aproape jumatate dintre elevii romani, 47%, nu au avut acces la o tableta sau la un computer in timpul masurilor de izolare impuse de pandemie. Organizatia lanseaza campania "Vreau la scoala!" și solicita autoritatilor implementarea…

