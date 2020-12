Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Avand in vedere faptul ca meteorologii au anunțat pentru acest sfarșit de saptamana o racire accentuata a vremii, fiind luate in calcul inclusiv precipitații sub forma de ninsoare, reprezentanții autoritații locale incearca sa nu fie prinși pe picior greșit la caderea primei zapezi. Astfel, Primaria…

- Nicoleta Dumitrescu Conform declaratiilor primarului, pentru ca activitatea de curatenie sa fie facuta asa cum a cerut, si cum ar fi trebuit sa se desfasoare, de altfel, operatorul de salubritate a recurs inclusiv la decizia de a-si suplimenta numarul de angajati cu forta umana adusa de la Bucuresti…

- Mai multe persoane din categoria asistatilor social au iesit in strada, marti, protestand in fata sediului Primariei Ploiesti, fata de decizia noului edil al orasului, Andrei Volosevici, de a-i coopta pe beneficiarii de ajutoare sociale in programul de curatenie generala inceput in oras dupa alegeri. Edilul…

- Partida amicala a echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Belarus din 11 noiembrie (ora 19:00) se va disputa la Ploiesti, pe Stadionul ''Ilie Oana'', anunta, luni, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. "Pentru respectarea cerintelor UEFA privind numarul de…

- In aceste conditii, municipalitatea va fi datoare pana in 2033! Violeta Stoica Primaria Ploiești va incheia un nou contract de credit, in valoare de 13,34 milioane de lei, pana la finalul acestui an, dupa ce, recent, a lansat o noua procedura de achiziție pentru imprumutul necesar asigurarii cofinanțarii…

- Nicoleta Dumitrescu Cu siguranta, fiind o campanie electorala atipica, din cauza pandemiei, candidatii pentru alegerile locale care tocmai au avut loc pe data de 27 septembrie, atat la Primaria Ploiesti, cat si la Consiliul Local Ploiesti, au luat la pas orasul, fie pentru a-l descoperi , fie pentru…

- Partida dintre naționalele de tineret ale Romaniei și Danemarcei se va juca la Ploiești, in 17 noiembrie, a anunțat vineri Federația Romana de Fotbal (FRF). Acesta este ultimul meci al tricolorilor din preliminariile pentru Euro 2021.„Tricolorii U21 au ocazia de a sarbatori o noua calificare…

- V. Stoica Andrei Volosevici, unul dintre candidații la funcția de primar al municipiului Ploiești, se va afla in fața completului de judecata de la Inalta Curte de Casație și Justiție cu doar zece zile inaintea scrutinului din 27 septembrie. Intr-un proces care a inceput in urma cu patru ani, cand Volosevici…