Incredibil. Cum a trecut coronavirusul de la animale la oameni? Au mâncat şerpi! Proiectul pe hartie trebuie sa fie gata pana vineri seara. Spitalul va avea doua etaje, iar la locul unde va fi ridicat deja e agitație, se aduc excavatoare, mașini, containere, macarale, in paralel cu pregatirea materialelor medicale necesare.



Spitalul va fi construit dupa modelul unui centru de tratament similar care a fost ridicat la Beijing in 2003 in timpul epidemiei SARS și care avea o capacitate de 1.000 de paturi.



Pana acum, oficial, peste 600 de oameni s-au imbolnavit și 25 dintre ei au murit. Trei metropole chineze sunt inchise complet. In capitala Beijing au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

