Stiri pe aceeasi tema

- Germania este țara cu cea mai scazuta mortalitate provocata de Covid19 din Europa. Doi posibili factori ai ratei scazute a deceselor ar putea fi realizarea de teste intr-o faza timpurie a epidemiei si media scazuta de varsta a pacientilor contagiati

- Un șofer roman care lucreaza in transporturi de peste 20 de ani și care duce alimente in toata Europa vorbește pentru Libertatea despre dificultațile pe care le intampina el și colegii lui in aceste zile, in care intreg continentul este paralizat de coronavirus. Robert Geanta spune ca șoferii nu au…

- De la ora la ora, tot mai multe state europene raporteaza decese din cauza noului coronavirus si cresterea numarului de imbolnaviri. Situatia cea mai grava este in continuare in Italia, unde in ultimele 24 de ore au mai murit 196 de persone, dar situatia se agraveaza in Spania, Germania, Marea Britanie…

- De la ora la ora, tot mai multe state europene raporteaza decese din cauza noului coronavirus si cresterea numarului de imbolnaviri. Situatia cea mai grava este in continuare in Italia, dar situatia se agraveaza in Spania, Germania, Marea Britanie si state din vecinatatea Romaniei, dar si in statele…

- In afara celor aproximativ 1.200 000 de romani care traiesc in Italia și care sunt blocați in urma declararii carantinei in toata țara, in Peninusula se mai afla, in acest moment, și turiști romani.Situația lor este deocamdata incerta, dupa anunțul premierului Conte, de declarare a Italiei ”zona roșie”,…

- In momentul acesta in Europa se intampla un fenomen climatic deosebit. Este vorba de furtuna Sabina care, deja, a lovit mai multe state europene, printre care Germania, Norvegia și Olanda, și se pare ca efectele acesteia se vor resimți și pe teritoriul Romaniei. Fenomen incredibil in Romania Daca pana…

- Renault a confirmat la sfarșitul lunii octombrie ca va aduce și in Europa SUV-ul electric K-ZE, care a fost lansat inițial in primavara anului trecut exclusiv pentru piața din China. Presa internaționala a relatat ulterior in repetate randuri pe baza unor surse neoficiale ca SUV-ul va fi comercializat…

- Norvegianul Marius Lindvik a reusit a doua sa victorie consecutiva in Turneul celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, impunandu-se sambata in concursul de la Innsbruck (Austria), in fata polonezului Dawid Kubachi, care a preluat conducerea in clasamentul general, informeaza AFP. …