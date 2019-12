INCREDIBIL Ce mai fură românii: Au ajuns la PODURI RULANTE! L-au luat nou ca să îl ducă la fier vechi Cinci persoane din municipiul Hunedoara au fost retinute de politisti, fiind suspectate ca au furat un pod rulant dintr-o hala de productie a unei firme din localitate pentru a-l duce ulterior la fier vechi, valoarea pagubei depasind 27.000 de euro. "Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului a stabilit faptul ca, in perioada 13-14 decembrie, persoane neidentificate au patruns in hala profitand de faptul ca usile de acces nu erau asigurate corespunzator si au sustras, pentru a valorifica la un centru de colectare a fierului vechi, utilajul respectiv. Valoarea acestuia, declarata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

