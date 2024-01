Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intrarea in Uniunea Europeana, asigurații din sistemul de asigurari de sanatate din Romania au dreptul la servicii medicale pe teritoriul statelor membre UE, Elveției și Marii Britanii, fapt pentru care țara noastra a decontat, in ultimii cinci ani, o suma uriașa pentru serviciile medicale oferite…

- Schimbari majore pentru șoferii din Romania: rovinieta de șapte zile care le permite șoferilor circulația pe drumurile publice dispare. Conform unui proiect de ordonanța de urgența emis de Guvern, se elimina rovinieta de șapte zile și se adauga posibilitatea cumpararii unei roviniete valabila o zi. …

- Intr-o ordonanța de urgența privind unele masuri fiscale și bugetare data catre sfarșitul anului s-a stipulat și o prevedere care vizeaza pe toți conducatorii auto din Romania. Prin Ordonanța de Urgența nr.115 din 14 decembrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice…

- Austria a pus trei condiții pentru ca Romania sa fie primita in Schengen, insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Frontierele terestre constituie un subiect separat. Ministerul austriac de Interne a transmis deja cele trei condiții de care depinde acceptarea Romaniei in spațiul Schengen. In primul…

- Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va opera sisteme de aeronave fara pilot la bord, prin misiuni de zbor, in scopul indeplinirii atributiilor proprii, precum si pentru sprijinirea ministerelor si organelor centrale de specialitate subordonate Guvernului, in indeplinirea atributiilor…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, are in vedere suplimentarea bugetelor procuraturii și instanței supreme. In acest sens, aceasta cere Guvernului sa vireze, de urgența, 3,7 miliarde de lei, echivalentul a 733 milioane de euro, din Fondul de Rezerva, pentru plata salariilor magistraților, salarii majorate…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat calendarul inspecțiilor pentru Definitivat 2024. Prima inspecție de specialitate va avea loc pana la 9 februarie, iar a doua inspecție de specialitate pana la 31 mai. Profesorii care urmeaza sa-și susțina Definitivatul in 2024 au putut sa se…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei, dar s-a ales cu 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, bani care vor fi folosiți in primul rand pentru salarii și ce mai ramane se vor imparți in procente egale domeniilor de asistența medicala. La sedinta de Guvern…