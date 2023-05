Stiri pe aceeasi tema

- Incoronarea Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii transforma Londra in cel mai important punct al planetei. Președintele Franței, Emmanuel Macron, prințul Albert și prințesa Charlene de Monaco, regele Felipe și regina Letizia ai Spaniei, prințul mo

- Drumurile au fost blocate și poliția a efectuat controale de securitate pe strazile Londrei, vineri (5 mai). Incoronarea Regelui Charles va avea loc sambata (6 mai). La eveniment se așteapta ca o mulțime mare de oameni sa se alinieze pe strazile orașului, iar șefi de stat din intreaga lume sa participe…

- Regele Charles a devenit, neoficial, cel mai bun ambasador al tarii noastre. Emil Boc susține ca incoronarea sa, care va avea loc pe 6 mai, va aduce un „avantaj politic extraordinar” Romaniei.

- Transmisiuni in direct de la Londra, cu Madalina Iacob și din Viscri cu Andreea Țopan. Incoronarea Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii transforma Londra in cel mai important punct al planetei.

- Regele Charles al III-lea a devenit monarh al Regatului Unit si al altor 14 teritorii la moartea mamei sale, regina Elizabeth a II-a, in septembrie 2022, dar va fi incoronat in cadrul unei ceremonii pline de fast, stralucire si semnificatii religioase solemne in data de 6 mai 2023, conform news.ro.De…

- Ceremonia de incoronare a Majestatii Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit va fi transmisa in direct la TVR 1 si TVR INFO, sambata, 6 mai, de la ora 12.30. O echipa a Stirilor TVR - formata din jurnalistii Camelia Csiki si Vlad Ungar, impreuna cu operatorul Laurentiu Langa - va transmite…

- Liderul moldovean Maia Sandu a declarat anterior ca instituțiile locale au confirmat informațiile liderului ucrainean Volodymyr Zelensky despre presupusele planuri ale Rusiei de a destabiliza situația din Moldova.

- Rusia vine cu o amenințare acida la adresa Marii Britanii, caruia Volodimir Zelenski i-a solicitat in cursul zilei de miercuri avioane de lupta pentru a face fața ofensivei rusești. In urma solicitarii sale indraznețe, Ambasada Rusiei in Marea Britanie avertizeaza cu un raspuns fara predecedent. Volodimir…