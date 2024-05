Stiri pe aceeasi tema

- Interzicerea steagului Uniunii Europene (UE) in cadrul concursului Eurovision reprezinta "o greseala complet regretabila", ce trebuie rectificata anul viitor, conform unui comunicat publicat luni de Comisia Europeana (CE), transmite Reuters.

- Uniunea Europeana a autorizat luni preluarea de catre compania japoneza Nippon Steel a US Steel, in valoare de 14,9 miliarde de dolari, atenuand ingrijorarile legate de concurența in urma unei tranzacții care a atras opoziția politica in Statele Unite, transmite Reuters. Foto: Facebook Aprobarea de…

- Oficialii care conduc institutiile UE trebuie inlocuiti dupa alegerile europarlamentare din acest an, intrucat nu merita inca o sansa, a afirmat vineri, 19 aprilie, premierul ungar Vikor Orban, la evenimentul de lansare a campaniei partidului sau conservator, Fidesz, pentru scrutinul european din 6-9…

- Liderii Uniunii Europene isi vor exprima vineri sprijinul pentru o politica fiscala usor mai stricta in zona euro in 2025, in ideea de a ajuta la reducerea inflatiei si la stabilizarea finantelor publice, dupa excesul de cheltuieli din timpul pandemiei si crizei energetice, transmite Reuters. Sprijinul…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 1,5%, dupa ce Rezerva Federala a SUA a lasat neschimbata dobanda de referinta, iar preocuparile privind cererea au continuat sa influenteze piata, transmite Reuters, citat de news.ro. Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au scazut…

- A doua cea mai inalta instanta din Europa a declarat ca autoritatile de reglementare din UE ar trebui sa plateasca 785.857,54 euro (851.634 dolari) din costurile legale ale Qualcomm, mai putin de 90% din cele 12 milioane de euro solicitate de producatorul de cipuri din SUA dupa ce a castigat un recurs…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana(UE), printre care și Romania, au cerut, miercuri, sancțiuni impotriva procurorilor, instanțelor și funcționarilor din penitenciarele rusești in urma morții celui mai aspru critic al Kremlinului, Alexei Navalnii, se arata intr-un document consultat de Reuters, potrivit…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters. ‘Europa trebuie sa isi intensifice…