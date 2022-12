Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel, de opt ani, din India, a cazut intr-un put. Echipajele de interventie din statul indian Madhya Pradeshn fac eforturi sa-l scoata in viata pe copil si au transmis ca baiatul ar putea fi „inconstient” si se afla la o adancime de aproximativ 16 metri, din 121, cat are fantana, informeaza Observatornews.…

- Ușa unui tramvai care circula pe un drum din Iași a cazut in timpul mersului. Incidentul s-a petrecut aproape de centrul orașului. Vatmanul a oprit mijlocul de transport și, ajutat de o alta persoana, a recuperat ușa. Potrivit purtatorului de cuvant al Companiei de Transport Iași, Andreea Luca, un pilon…

- O politista de la IPJ Buzau s-a sinucis, luni, cu pistolul din dotare, la locuinta sa. Conform primelor informatii, politista se afla in timpul serviciului, dar incidentul a avut loc la domiciliul sau din cartierul Dorobanti din municipiul Buzau. Reprezentantii IPJ Buzau au confirmat incidentul,…

- Un copil de șase ani a cazut in Dunare, la Trecere Bac Galați. Copilul fugea pe pasarela, deși balustrada era trasa, iar bacul se indepartase cu 30-40 cm de ponton. Incidentul a avut duminica, 23 octombrie, la punctul de Trecere bac Galați-Tulcea. Un copil de șase ani a fugit de pasarela, deși balustrada…

- O femeie a cazut cu parapanta, sambata, in zona cabanei Muntele Roșu din Masivul Ciucaș, au transmis reprezentanții SAJ Prahova. Femeia a fost transportata la spital ca rani grave. Pompierii prahoveni au intervenit, sambata dupa-amiaza, pentru salvarea unei femei in varsta de 53 de ani care a cazut…

- Incidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.00, in orașul Bragadiru din județul Ilfov. Fetița a fost preluata de un echipaj medical in stare stabila, informeaza IPJ Ilfov, intr-un comunicat, citat de Agerpres . Apelul la 112 a fost dat de tatal fetiței, care a anunțat ca aceasta a cazut de…

- Un tanar de 23 de ani a murit dupa ce a cazut dintr-o caruta. Incidentul a avut loc duminica in Florești, județul Cluj, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Pensionari murdari și nespalați, intinși pe gresia din baie și neajutorați, asta au gasit inspectorii DSP la fața locului. Unitatea a fost amendata cu 10 mii de lei dupa ce mai multe imagini aparute pe internet arata in ce condiții inumane erau lasați pensionarii, potrivit Ora de Sibiu . Mai mult,…