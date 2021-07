Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor, in frunte cu ex-presedintii Igor Dodon si Vladimir Voronin, a organizat un mars duminica, 4 iulie, in centrul Chisinaului, cu genericul „Iubim Moldova”. La manifestatie, organizata in contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, s-au adunat mii de simpatizanti ai Blocului, care au scandat lozici in sustinerea Blocului, in mare parte in limba rusa.