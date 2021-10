Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns, duminica, in Bucuresti, la 13,6 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 12,65. Acum o luna, pe 10 septembrie, incidenta COVID-19 in Bucuresti era…

- Rata de incidența COVID in București a depașit 11 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica. Rata de infectare a ajuns la 11,49 la mie, reflectand creșterea accelerata a numarului de infectari. In 22 septembrie, rata de incidența a depașit pragul de 3…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns, miercuri, la 10,93 de cazuri la mia de locuitori in Bucuresti, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica, arata Agerpres. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 10,31. Acum o luna, pe 6 septembrie, incidenta COVID-19…

- Autoritatile sanitare din Botosani au comunicat, sambata, un numar record de cazuri de COVID-19 in doar 24 de ore, in valul patru al pandemiei. Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica (DSP), Monica Adascalitei, in ultimele 24 de ore au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este duminica, in Bucuresti, de 4,35 la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. Cu o zi in urma, incidenta COVID a fost de 4,1. Pe 26 august, incidenta COVID in Bucuresti era 0,6 la mia de locuitori,…

- Astazi, 22 septembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit autoritaților din sanatate: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 13345 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12419 Numarul total de decese Covid-19…

- Astazi, 7 septembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor publicate de Prefectura: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12827 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12241 Numarul total de…

- Astazi, 1 septembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari transmise de Prefectura: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12769 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12202 Numarul total de…