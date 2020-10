Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica contrazice Institutul National de Sanatate Publica si anunta o incidenta mai mica de 3 cazuri de infectare cu coronavirus la 1000 de locuitori in Bucuresti (pragul pentru scenariul rosu), in ultimele 14 zile.Potrivit GCS, fudețele in care coeficientul infectarilor…

- Ziarul Unirea Bucureștiul intra in SCENARIUL ROȘU. S-a depasit incidenta de 3 cazuri la 1000 de locuitori in ultimele 14 zile Capitala intra de astazi in scenariul roșu, dupa ce INSP a anunțat marți ca incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 3,11 la 1000 de locuitori.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis impunerea de restrictii in comunele Branistea, Sieu Odorhei si Ciceu Mihaiesti, unde incidenta cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depasit 1,5 la 1.000 de locuitori, informeaza Agerpres.La Branistea, restrictiile…

- Directia de Sanatate Publica Alba a prezentat, vineri, situatia incidentei cazurilor de COVID-19 in judet. Este vorba despre situatia cazurilor noi in intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori. Comuna Ciugud a depasit pragul pentru a intra in scenariul ”rosu”.

- Directia de Sanatate Publica Alba a prezentat, vineri, situatia incidentei cazurilor de COVID-19 in judet. Este vorba despre situatia cazurilor noi in intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori. Comuna Ciugud a depasit pragul pentru a intra in scenariul ”rosu”.

- O creștere mare a cazurilor noi de coronavirus a fost raportata joi in județele Galați și Bacau. Fața de bilanțul de ieri, numarul acestora aproape s-a dublat. Se observa o creștere importanta și in Constanța, in timp ce in Capitala au fost raportate 281 de cazuri.

- Incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus in perioada 7 – 21 septembrie, a ajuns la 1,43, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu asteapta propunerile scolilor pentru modificarea scenariilor de functionare.Prefectura Sibiu a transmis, luni, actualizarea incidentei…

- Managementul clubului The Fool din Capitala a decis anularea a peste 30 de show-uri de stand-up comedy ca masura de preventie impotriva raspandirii noului coronavirus, dar si ca indemn la responsabilitate sociala, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Ne ingrijoreaza cresterea constanta…