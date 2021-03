In Municipiul București au fost descoperite 604 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, un numar mare pentru o zi de weekend. Incidența in Capitala a ajuns astfel la 7,02 la mie și mai are doar puțin pana la pragul de 7,5 la mie. Daca situația se repeta și maine, peste doua zile, adica marți, am putea atinge pragul de 7,5 la mie, care va aduce un nou val de restricții in București. Mai exact, agenții economici vor inchide de la ora 18.00, iar circulația persoanelor fara motiv va fi restricționata de la ora 20.00. Capitala este pe locul doi in țara dupa nivelul incidenței…