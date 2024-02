Incident șocant la Botoșani: Un actor a fost împușcat pe scenă de un coleg Incident grav la Botoșani pe scena Teatrului Mihai Eminescu, unde un actor a fost impușcat de un coleg. Evenimentul de la Botoșani a avut loc in dimineața zilei de vineri, cand actorii erau la repetiții pentru piesa de teatru “Iubesc, iubesc, te iubesc!”. La un moment dat, actorul Marius Rogojinschi a indreaptat o arma de airsoft spre Razvan Amitroaie, fiului cunoscutului actor Cezar Amitroaie. Rogojinschi a simulat ca trage, dar de pe țeava armei chiar a ieșit un proiectil special confecționat pentru acest sport. Din pacate, proiectilul l-a lovit pe tanarul actor in ochiul stang, iar acesta s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

