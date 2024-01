Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru violența in familie La data de 12 ianuarie a.c., ora 17.57, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, in jurul orei 17.50, in timp ce se afla la domiciliul din municipiul Adjud, impreuna cu soțul acesteia, un barbat…

- Petardele au facut victime și in noaptea de Revelion. Patru copii și un adult au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce s-au jucat cu petarde. Au suferit rani grave și au fost transportați, de urgența, la spital. Unul dintre copii a ramas internat.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges a anuntat ca cele trei femei sunt angajate ale magazinului aflat pe Bulevardul Petrochimistilor. La fata locului au intervenit trei echipaje SMURD, o autospeciala de interventie si o autospeciala CBRN."In urma verificarilor efectuate de catre echipajul…

- Razboiul pe care Rusia il duce in Ucraina si-a mai derulat un episod ingrozitor. De data aceasta, doua femei din Simferopol, teritoriu ucrainean ocupat de armata lui Vladimir Putin, au otravit 35 de soldati rusi. 24 dintre barbati au murit, iar 11 au ajuns la spital. I-au otravit cu arsenic si stricnina…

- Douazeci si patru de soldati rusi au murit, iar alti 11 au ajuns la spital, dupa ce au fost otraviti de doua femei in Simferopol, teritoriu ucrainean ocupat de Rusia, potrivit Ukrinform, citata de News.ro.

- Cadavrul unei femei din Arad, care a murit in urma cu trei ani intr-un spital unde medicii i-au diagnosticat COVID-19, a fost exhumat vineri dimineața de catre anchetatori.Acțiunea anchetatorilor a fost pusa in mișcare in urma unei sesizari penale depuse de familia pacientei pentru presupuse erori…

- Doi barbați din Oradea au ajuns in spatele gratiilor dupa ce ar fi imparțit gratuit droguri mai multor copii. Potrivit informațiilor, indivizii ar fi incercat astfel sa provoace dependența minorilor pentru a-i transforma in clienți permanenți.