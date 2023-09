Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 78 de ani, din județul Galați, a fost impușcat de polițiști. Batranul, aflat in stare de ebrietate, i-a atacat pe polițiștii cu un cuțit și i-a amenințat cu moartea.Potrivit IPJ Galați, incidentul a avut loc sambata seara. Poliția Orașului Targu Bujor a fost sesizata prin intermediul…

- Politistii din judetul Galati au facut uz de armamentul din dotare pentru a aplana un scandal provocat de un barbat inarmat cu un cutit. In momentul in care i a observat pe politisti suspectul i a amenintat si pe acestia cu cutitul. Potrivit IPJ Galati, la data de 2 septembrie 2023, ora 18.21 Politia…

- Un galațean in varsta de 32 ani, care a amenințat cu un cuțit o alta persoana s-a ales cu dosar penal. Incidentul s-a petrecut aseara, in Galați, in zona stației de autobuz din Tiglina1. Un echipaj de jandarmerie a fost sesizat prin 112 ca un participant la trafic a reclamat faptul ca șoferul unei mașini…

- O fetita de 3 ani a fost salvata de politisti, miercuri dimineata, dupa ce a cazut in raul Dambovita. Și mama copilei a fost scoasa teafara din apa, dupa ce aceasta a sarit sa-și salveze fetița. ”La data de 12 iulie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…

- Un baiețel din Botoșani a ajuns la Urgențe dupa ce a fost ințepat de zeci de albine. Incidentul a avut loc in weekend, in municipiul Botoșani. Copilul de trei ani se afla in vizita la bunici, care au mai mulți stupi de albine. Acesta se juca in curtea casei, cand fost atacat de albine, relateaza […]…

- Daniel Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, va fi judecat disciplinar pentru incalcarea Statutului magistratului. E acuzat ca s-a folosit de funcție pentru a ii convinge pe doi polițiști de la rutiera sa nu il sancționeze, dupa ce l-au tras pe dreapta in trafic pentru…

- Un turist a alertat instituțiile, anunțand ca are de gand sa detoneze o bomba daca nu este evacuat din masivul Ceahlau. Salvamontiștii din Durau au plecat, joi, in cautarea turistului care a alertat toate instituțiile, susținand ca are asupra lui o bomba pe care intenționeaza sa o detoneze. ”Situație…