Incident șocant în Arad. O femeie a murit după ce a fost târâtă de un tramvai Luni, in minicipiul Arad s-a produs o tragedie care putea fi evitata foarte ușor. O femeie in varsta de 55 de ani a murit dupa ce a fost tarata cativa metri de un tramvai Dupa ce a coborat din mijlocul de transport victima incerca sa coboare si caruciorul in care se afla fiica sa, in varsta de 12 ani, cu handicap. Vatmanul nu ar mai fi verificat oglinzile laterale inainte de a porni garnitura, astfel ca nu a vazut ca acel carucior ramasese prins intre usi. Politia a deschis un dosar penal in acest caz. Potrivit Politiei Arad, accidentul a avut loc luni, cand un barbat de 31 de ani, din Arad, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

