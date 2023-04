Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Trump International Hotel & Tower din Chicago a fost blocata miercuri de politie, in timp ce echipele SWAT au fost desfasurate in zona in urma unor informatii ca in cladire ar fi o femeie inarmata cu o pusca, relateaza presa locala. O sursa a declarat ca intreaga cladire este blocata, nimeni…

- Un incident de securitate a fost raportat, miercuri, la Turnul Trump din orasul american Chicago, din cauza unei dispute familiale, anunta autoritatile locale, citate de postul de televiziune NBC News.

- Fostul președinte Donald Trump a confirmat ca va parasi luni stațiunea sa din Florida pentru a se deplasa la New York, unde o sa fie prezent marți in fața instanței in urma inculparii sale."Voi parasi Mar-a-Lago luni la ora 12.00, indreptandu-ma spre Trump Tower din New York", a scris Trump pe site-ul…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, joi seara, un mesaj RO-Alert prin care avertizeaza persoanele aflate in satul Teșila ca un urs este prins intr-un gard.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a emis un mesaj RO-Alert pentru a semnala prezența unui urs in zonele populate, anunța ISU Prahova.…

- Un șofer roman de TIR a reușit sa salveze de la moarte fetița unei familii din Vaslui stabilite in Piacenza-Italia. Prezența de spirit și curajul șoferului de TIR Adrian Rusu au facut ca micuța sa fie vie și astazi.

- Șeful Statului Major al marinei italiene a sesizat joi ca marina rusa și-a sporit semnificativ prezența in Marea Mediterana. Acesta a atras atenția asupra asupra unei ”atitudini agresive” și a avertizat ca ”exista riscul unui incident”, potrivit AFP. „Un asemenea nivel” al prezentei navelor ruse „nu…

- Incident inedit in Parcul Dendrologic Carei. Un baiat de 11 ani a ramas blocat in leagan dar a dat dovada de prezența de spirit sunand la 112. „Vor rade de mine ceilalți copii”, a gandit puștiul de 11 ani, aflat in parc cu prietenii lui. Au hotarat sa se dea in leagane, iar lui i-a revenit doar cel…