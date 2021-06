Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a asigurat joi ca distrugatorul Defender al Royal Navy, impotriva caruia armata rusa sustine ca a deschis foc de avertisment in Marea Neagra, traversa apele ucrainene si a actionat in mod 'absolut corect', relateaza AFP. Potrivit Moscovei, un avion…

- Rusia este pregatita sa-si apere inviolabilitatea frontierelor sale atat pe cai diplomatice, cat si prin mijloace militare, a avertizat joi ministrul adjunct rus de externe, Serghei Riabkov, citat de agentia de presa Interfax, la o zi dupa incidentul cu distrugatorul britanic Defender, cand fortele…

- Ministerul britanic al Apararii a confirmat, miercuri, ca distrugatorul HMS Defender s-a apropiat de Peninsula Crimeea, anexata de Rusia, insa sustine ca sunt apele teritoriale ucrainene si neaga informatiile privind focurile de avertisment trase de Fortele Navale ruse.

- Forțele armate rusești au tras salve de avertisment înspre distrugatorul britanic HMS Defender pe care Moscova îl acuza ca a intrat în apele sale teritoriale din largul Capului Fiolent aflat în apropierea Sevastopolului, relateaza agenția rusa Interfax.„Distrugatorul…

- Ministerul de Externe al Rusiei a comentat declarația liderilor țarilor Grupului celor 7 (G7), care și-au afirmat dorința de a edifica relații ”stabile și predictibile” cu Rusia. Potrivit reprezentantului oficial al MAE Rus, Maria Zaharova, Moscova a auzit teza formulata și spera ca nu sunt ”vorbe…

- Proiectele comune ale Rusiei și Uniunii Europene ar fi fost blocate din cauza sancțiunilor introduse impotriva Moscovei și a retoricii agresive a Bruxelles-ului, susține reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comentand afirmația șefului diplomației austriece,…