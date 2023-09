Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani ar fi fost batut de agenții de la Secția 17 din București pana a intrat in coma, spun prietenii sai care l-au gasit inconștient. Pe de alta parte, polițiștii susțin ca tanarul era violent, iar in momentul in care l-au gasit avea urme de violența pe corp. Incidentul s-a […] The…

- Un barbat din Capitala este cercetat, sub control judiciar, dupa ce și-a aruncat cainele de la balconul apartamentului, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2. Animalul a murit in urma ranilor suferite. Barbatul ar fi facut acest gest in urma unui conflict cu sotia. Politia Capitalei a anuntat,…

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac fara precedent la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa ce sute de mii de bucureșteni au ramas fara apa calda. „Mi se pare inuman și degradant, asta la 3 ani dupa ce domnul primar a promis revoluția apei calde in București”, a spus Ciolacu. Premierul…

- Accesul animalelor de companie va fi permis in toate parcurile și spațiile publice exterioare din Capitala. Un proiect in acest sens a fost pus in dezbatere publica și urmeaza sa fie votat in curand. In prezent, animalele de companie nu au acces pe domeniul public, in parcuri și gradini publice. Exista…

- Mihnea Vasiliu, fostul director general al Ringier Romania, a murit in recepția unui hotel din Capitala, dupa ce acuzase o stare de rau. Poliția și Parchetul bucurești au deschis dosar de moarte suspecta. Conform martorilor, lui Mihnea Vasiliu i s-ar fi facut rau la recepție, unde statea de vorba cu…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, in curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii “Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, peste 100 de pacienti fiind evacuati și transferati la Spitalul Marie Curie, aflat in imediata apropiere. Incendiul, izbucnit dupa ce un transformator…

- Meteorologii au emis vineri dimineata o avertizare meteorologica cod galben de vijelii si grindina pentru Bucuresti si mai multe zone din Ilfov, Giurgiu si Dambovita. Mai multi copaci au cazut in Capitala, zeci de masini fiind avariate. O persoana a fost surprinsa intr-un autoturism de un copac doborat…

- Nereguli pe banda rulanta au fost descoperite in centre pentru varstnici din toata țara, in urma controalelor facute, in ultimele zile. In plus, inca doua azile din București, unul din sectorul 6 al Capitalei, celalalt, din sectorul 1 au fost inchise, cel puțin temporar, pana la remedierea problemelor…