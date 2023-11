Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav in județul Bihor, langa vama Borș II. Dupa o cearta intre doi șoferi de TIR, unul dintre ei l-a lovit intenționat cu autovehiculul pe celalalt, care intre timp coborase din cabina.

- Un șofer de TIR a lovit intenționat cu autotrenul un alt șofer, cu care s-a certat pe locul de la cantar din Vama Borș II, relateaza eBihoreanul. Barbatul nu a fost reținut și a provocat un alt incident cateva ore mai tarziu. Un sofer de TIR din județul Salaj este cercetat pentru lovire si distrugere,…

- In data de 04.10.2023 Judecatoria Beius a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Beius si a dispus luarea masurii arestarii preventive fata de un inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de viol in forma continuata si agravanta victima fiind un minor , prev de art 218 alin…

- Au aparut imaginile cu explozia de la Calimanești! Joi dimineața, patru persoane și-au pierdut viața dupa ce o magistrala de gaz a explodat. In apropierea tragediei au fost amplasate camere de supraveghere, care au surprins tot momentul in care muncitorii iși pierd viața.

- In acest weekend, Alin Oprea și Medana s-au casatorit religios, iar petrecerea de nunta a fost cu adevarat un eveniment spectaculos. Medana a facut primele declarații și a dat detalații despre momentele care au emoționat-o și au facut-o sa planga.„Cu toata sinceritatea pot sa spun ca am avut nunta mult…

- Astazi, 12 septembrie, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - I.G.P.R. și polițiștii de la arme explozivi și substanțe periculoase din Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Bistrița - Nasaud și reprezentanți ai Guardia Civil - Spania și Europol, efectueaza…

- Pentru a indeplini o multitudine de funcții in interiorul celulelor corpului, multe tipuri de proteine se strecoara in și din picaturi dense numite condensate pentru a accelera reacțiile biochimice dupa cum este necesar. Dar aceasta fluiditate se poate transforma in boli, cum ar fi Alzheimer, Parkinson…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Borș II, impreuna cu lucratori ai Comisariatelor Județene Arad și Bihor din cadrul Garzii Naționale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu peste 42 tone de deșeuri.