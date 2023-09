Stiri pe aceeasi tema

- Un castan a fost pur și simplu smuls din radacini de vant in București. Un barbat in varsta de 78 de ani a fost prins sub crengile copacului.La data de 5 septembrie 2023, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 12 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la…

- O femeie a fost mușcata, joi, de un caine in timp ce se afla pe un teren viran din apropierea locuinței, in București. Incidentul a avut loc dimineața, in Sectorul 1 al Capitalei. „La data de 10 august 2023, politiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Secția 4 au fost sesizați,…

- Polițiștii Capitalei au descins duminica in Sectorul 3, acolo unde a fost descoperit un nou azil cu probleme. Este vorba despre Caminul de batrani Baronese Center, situat in zona Baba Novac. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, impreuna cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții…

- Doi soți din București au fost arestați dupa ce, susțin anchetatorii, și-au torturat și și-au violat nepoatele, in varsta de 12 și 13 ani, timp de aproape un 1 an. La data de 29 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale – Sector…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- UPDATE: Soferul care a provocat accidentul produs duminica, pe un drum judetean din Prahova, si in urma caruia un tanar de 21 de ani a murit iar altul, de 19 ani, a fost dus la spital, era cautat de politisti, fiind cercetat pentru violarea unei fete de 13 ani. Barbatul a transmis un mesaj de […] The…

- Politistii din Bucuresti au facut, vineri seara, o perchezitie intr-un apartament din Sectorul 6, la o persoana care era acuzata ca lua caini de pe strada și ii maltrata. In imobil au fost gasite patru cadavre de caine. ”Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul pentru…