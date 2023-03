Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Teleorman au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un tren de calatori, care circula pe ruta Arad-București Nord, s-a oprit brusc din cauza deraierii la intrare in stația Roșiori Nord a unui vagon din compunerea unui tren de marfa, ciculația trenurilor se

- Circulația feroviara este oprita temporar, luni dimineața, in județul Hunedoara, pentru intervenția cu drezina pantograf. Au cazut arbori pe linia de contact. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a transmis, luni dimineața, ca se intervine cu Drezina Pantograf pe intervalul de stații Petroșani –…

- Hidrologii anunta ca, in urmatoarea saptamana, sunt posibile cresteri de niveluri si debite pe unele rauri din nordul, vestul si centrul tarii, in urma ploilor si a topirii zapezii. Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi in crestere, dar se va situa sub media multianuala a lunii februarie, potrivit…

- Cativa indivizi au bagat spaima in mai multi pasageri aflati intr-un tren. O femeie in varsta de 54 de ani a fost ranita dupa ce trenul a fost atacat cu pietre. S-a intamplat luni, 30 ianuarie, seara, la cativa kilometri de Botosani, in trenul care venea de la Bucuresti.La scurt timp dupa ce a parasit…

- Un nou accident in vestul tarii in acest weekend. Un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe raza orasului Pecica, in judetul Arad. Pompierii si mai multe echipaje de salvare au intervenit. Accident rutier fara descarcerare in orașul Pecica (DN 7 sub podul de la A1), in care au fost implicate…