Incident extrem de grav – o femeie a fost violată în parc Incident grav sambata seara. O femeie a fost urmarita si agresata sexual in unul dintre cele mai circulate parcuri din Bucuresti. Suspecti ar fi doi barbati, iar unul dintre ei este acuzat ca ar fi violat-o. Un apel la 112 anunța aseara ca o femeie a fost agresata de un barbat in Parcul Tineretului din Bucuresti. Femeia era singura in parc, iar cel care ar fi agresat-o era insotit de un prieten. Din primele informatii ale politistilor, se pare ca femeia iesise la alergat in parc. Cei doi barbati au observat-o, au urmarit-o, iar unul dintre ei a agresat-o. Victima a avut noroc cu cațiva trecatori,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

